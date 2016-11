US-Wahlen*** Wen würden Schweizer Sportstars wählen?

Xeno Müller (44), Ruder-Olympiasieger von Atlanta 1996

Lebt seit zwei Jahrzehnten in den USA und hat seit 2004 den Pass

«Ich kann selber mitbestimmen, auch jetzt. Natürlich unterstütze ich die Demokraten. Ich bin überzeugt von Bernie Sanders aus dem Clinton--Lager. Also habe ich per Post auch bereits für Hillary Clinton gestimmt. Donald Trump ist gefährlich, und seine Unterstützer haben keine Ahnung, was für eine Gefahr er darstellt. Ich spüre mehr Hass als je zuvor in den 25 Jahren, seit ich in den USA bin. Trump-Unterstützer sind fanatisch und zeigen gegenüber sehr wenigen Menschen Mitgefühl. Deshalb ist dieser Dienstag, 8. November, ein historischer Tag für die Zukunft der Welt. Ich habe ein unheimliches Gefühl.»

Nino Niederreiter (24), NHL-Spieler bei den Minnesota Wild

Lebt seit sieben Jahren in den USA

«Die meisten Amerikaner, die ich kenne, sind wütend, dass dieses riesige Land mit fast 320 Millionen Einwohnern keine besseren Kandidaten als Clinton und Trump präsentiert. Ich glaube aber mit jeder Stunde mehr daran, dass Trump das Rennen machen wird. Ein paar meiner amerikanischen Mitspieler haben durchsickern lassen, dass sie Trump wählen, weil dieser die Steuern senken will. Ich bin in diesen Tagen auf jeden Fall besonders froh, dass ich kein Amerikaner, sondern Schweizer bin.»

Roman Josi (26), NHL-Spieler bei den Nashville Predators

Lebt mit Unterbrüchen seit sieben Jahren in Nordamerika

«Die Präsidenten-Wahl ist in unserer Garderobe das dominierende Thema. Bis jetzt ist mir kaum jemand begegnet, der einen der beiden Kandidaten gut findet. Viele Leute in Nashville bezeichnen Donald Trump als Idioten und Hillary Clinton als Lügnerin. Meine amerikanischen Mitspieler fragen sich deshalb vor dieser Wahl, welches das geringere Übel ist.»

Mark Streit (38),NHL-Spieler bei den Philadelphia Flyers

Lebt mit Unterbrüchen seit über zehn Jahren in Nordamerika

«Aus Anstand gegenüber einem Land, das mir seit Jahren ein sehr gutes Leben ermöglicht, möchte ich meine ganz persönliche Meinung nicht öffentlich machen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Hillary Clinton die erste ­Präsidentin der USA wird. Vor allem deshalb, weil die beträchtliche Masse von Afroamerikanern für die Demokraten stimmt.»

Thabo Sefolosha (32),NBA-Spieler bei den Atlanta Hawks

Wurde im April 2015 Opfer von Polizeigewalt

«Wenn ich wählen könnte, würde ich für Hillary Clinton abstimmen. Nicht weil ich ihr Fan bin, sondern weil ich auf keinen Fall möchte, dass Donald Trump gewinnt. Ich hätte am liebsten den demokratischen Kandidaten Bernie Sanders als neuen Präsidenten gesehen.»