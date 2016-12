«The Power» gegen «Barney» :  Wer siegt im Duell der Darts-Giganten?

Die beiden bringen zusammen mehr Kilos auf die Waage als eine junge Seekuh – und doch betreiben sie Spitzensport auf allerhöchstem Niveau: Phil «The Power» Taylor (56) und Raymond «Barney» van Barneveld (49).

Heute Abend kommts im WM-Viertelfinal zum Duell der beiden Darts-Legenden, Rekordweltmeister Taylor (16 Titel) und van Barneveld (5 Titel) haben ihren Sport in den vergangenen Jahrzehnten geprägt, wie keine anderen. Zum 77. Mal stehen sich die beiden Rivalen gegenüber, die Bilanz spricht mit 56 Siegen (4 Remis, 16 Niederlagen) klar für Taylor. Auch bei Weltmeisterschaften hat der Engländer im direkten Vergleich mit 3:1 die Nase vorn, deshalb geht er auch heute als Favorit ins Duell mit seinem holländischen Kollegen. Von einem «Klassiker» spricht Taylor gegenüber Sport 1 und lobt die bisherigen Turnier-Leistungen seines Konkurrenten. «Barney hat brillant gespielt. Er ist auf den Punkt da!»

Auch van Barneveld zählt die Sekunden bis er seinem langjährigen Konkurrenten endlich gegenübertreten kann: «Ich kann es nicht erwarten. Ich und Phil, diese Geschichte reicht viele Jahre zurück. Und wenn es wieder so wird wie vor zehn Jahren, werde ich gewinnen.»

Damals, im Januar 2007, besiegt van Barneveld Taylor ultraknapp mit 7:6, der Unterlegene bezeichnet diesen Showdown noch heute als das «beste Finale mit meiner Beteiligung.» Und davon gab es viele. (skr)

Die Viertelfinalpaarungen:

Van Barneveld (Holland) vs. Taylor (England)

Michael van Gerwen (Holland) vs. Daryl Gurney (Nordirland)

Gary Anderson (Schottland) vs. Dave Chisnall (England)

James Wade (England) vs. Peter Wright (Schottland)