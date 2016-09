Sportklettern: Petra Klingler klettert sackstark zum WM-Titel

Welch ein Erfolg für den Schweizer Kletter-Sport an der WM in Paris! Petra Klingler erklettert sich vor knapp 10'000 Fans in der Disziplin Bouldern (Klettern ohne Seil) sensationell WM-Gold.

«Es ist alles aufgegangen. Ich kletterte so gut wie noch nie in meinem Leben und kann es einfach nicht glauben», freut sich Klingler auf der Website des Schweizerischen Alpen-Club SAC, dem in der Schweiz das Sportklettern untersteht.

In vier Jahren wird Sportklettern bei den Olympischen Spielen in Tokio seine Olympia-Premiere erleben. Die genauen Richtlinien des Olympia-Wettkampfs 2020 sind zurzeit allerdings noch nicht geklärt.

Der Internationale Sportkletter-Verband ist zurzeit daran, die Details auszuarbeiten. Mehr dazu soll im März 2017 bekannt werden.

Bis jetzt läuft alles darauf hinaus, dass die drei Kletter-Disziplinen Speed, Boulder und Lead in einer Gesamt-Wertung zusammengezählt werden. An der WM 2014 gewann Klingler in jener Wertung Silber. (rib)