Phil Heath zum sechsten Mal in Serie muskulösester Mensch

Selbstsicher stampft Phil Heath in Las Vegas auf die Bühne. Der Blick finster. Nur ein kleiner türkiser Slip bedeckt das Nötigste. Ein kleiner Fetzen Stoff auf einem Berg von Muskeln. Der Amerikaner geht in Stellung, nimmt die Arme hinter den Kopf, atmet aus, spannt die Muskeln an und versetzt das Publikum in Schockstarre. Die Oberarme von 58 Zentimeter Umfang (Grösse eines Handballs) explodieren schier, der Bauch verwandelt sich zum Waschbrett, die Beine mit 81 Zentimeter Umfang wirken nur noch surreal.

Die Konkurrenz ist einmal mehr chancenlos. Phil Heath ist zum sechsten Mal in Serie Mr. Olympia. Offiziell der grösste Muskelprotz der Welt!

Noch ein Titel fehlt ihm, um mit dem legendären Arnold Schwarzenegger gleichzuziehen. Zwei bis zu den Rekordhaltern Lee Haney und Ronnie Coleman. Und es scheint, als gibt es keinen, der den 36-Jährigen aufhalten könnte. Und das obwohl Kritiker sagen, dass sein grösster Konkurrent Kai Green muskulöser sei. Den Olympia-Bossen ist das egal. Denn während Heath die Fans spaltet, viel Kritik und Hass einstecken muss, ist er für die Marketing-Strategen das perfekte Aushängeschild.

Das ehemalige Basketball-Talent ist der perfekte Poster-Boy schlechthin. Jung. Gutaussehend. Strahlend weisses Lächeln. Perfekter Körper. Perfekte Symmetrie. Glamour-Faktor. Neben den 400'000 Dollar Preisgeld sahnt er Millionen mit Werbeverträgen ab. Fährt Mercedes, Escalade, Bentley und Lamborghini. An seiner Seite: die junge grossbusige Freundin Shurie.

Für die hat er seine Ehefrau Jennie letztes Jahr sitzen lassen. Auch das mit grossem Tamtam. 2013 widmete er der an Brustkrebs erkrankten Ehefrau noch tränenreich die Trophäe, betete medienwirksam, dass sie für immer zusammenbleiben werden. Nach der Scheidung 2015 widmet er den Titel dieses Jahr bereits seiner neuen besten Frau der Welt, die ihn so glücklich mache wie nie.

Die Show muss weitergehen.