Marathon-Opa Ed Whitlock (85) stellt Wahnsinns-Weltrekord auf

Seit seinem 17. Lebensjahr geht er seiner Leidenschaft – dem Laufsport – nach. So steht es zumindest im Wikipedia-Artikel von Marathon-Legende Ed Whitlock. 68 Jahre später läuft Whitlock immer noch. Und wie!

Der gebürtige Brite aus Kanada hält in den Altersklassen ab 70 Jahren nahezu alle Weltrekorde – nun ist ein neuer dazugekommen: Den Toronto Waterfront Marathon 2016 läuft der 85-Jährige in 3:56:33. Und das in 15 Jahren alten Laufschuhen! Schneller war in seinem Jahrgang noch keiner.

Unmittelbar nach seinem Zieleinlauf steht er dem «Canadian Running» Rede und Antwort: «Nach den ersten 25 Kilometern hatte ich kein gutes Gefühl. Ich dachte, das wird ein Desaster». Wurde es bekanntlich nicht. (ajf)