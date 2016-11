Was lange währt, wird endlich entschieden.

Die Welt hat einen neuen Schachweltmeister. Und der Neue ist der Alte, heisst Magnus Carlsen, kommt aus Norwegen und setzt sich an seinem 26. Geburtstag bereits zum dritten Mal die Krone auf.

In der Verlängerung, im Schnellschach, besiegt Carlsen seinen Herausforderer aus Russland, Sergej Karjakin, mit 3:1. Zuvor stand es in New York nach den zwölf regulären Partien 6:6 zwischen den beiden.

Armageddon ist also doch noch abgewendet! (fan)