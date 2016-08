Bei Weltklasse Zürich könnte es den 28. Weltrekord geben

Schon 27 Weltrekorde hat es im Zürcher Letzigrund gegeben, den letzten 2009 von Stabspringerin Jelena Isinbajewa mit 5,06 m. Ändert sich das heute Abend?

Weil sie Olympia verpasst hat, ist US-Hürdensprinterin Kendra Harrison hungrig. Mit 12,20 Sekunden hat sie vor einem Monat in London die 28 Jahre alte gelöscht. «Ich will meine Bestzeit weiter steigern», kündigt sie an.

Und da ist die für Bahrain laufende Kenianerin Ruth Jebet. Eigentlich hatte die Steeple-Olympiasiegerin ihre Weltrekord-Jagd für Zürich angekündigt. Dann ist ihr der Exploit bereits am letzten Samstag in Paris «rausgerutscht» – 8:52,78 Minuten.

Diese Marke im Letzi weiter zu verbessern ist nicht ganz einfach. Denn zwischen Paris und Zürich musste Jebet für einen kurzen Gratulations-Abstecher zum König nach Bahrain. (C.S.)