Stabhochsprung-Wettkampf im Zürcher HB

«Weltklasse Zürich im Hauptbahnhof». Oder auch: Wenn die Bahnhofshalle zum Epizentrum des Spektakels wird. Genau davon werden nämlich die Hunderten Fans, Passanten und Schaulustigen Zeugen. Spektakel.

Im Vorjahr waren es noch die Männer, heuer sorgen die Frauen für Gänsehautstimmung. Das Feld lässt die Herzen von Leichtathletik-Fans höher schlagen. Sie gehören zu den Besten ihres Fachs – und schnell wird klar, woher das Diamond-League-Meeting in Zürich seinen Namen rührt: Weltklasse, so weit das Auge reicht.

Neben der Olympiasiegerin Katerina Stefanidi gibt sich auch die Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio, Sandi Morris, die Ehre. Schweizer Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Der Star: Nicole Büchler, die sich in Rio trotz einer Oberschenkelblessur als Sechstplatzierte ein Diplom holte.

Schweizerinnen ohne Exploit

Dass die 32-Jährige noch immer damit zu kämpfen hat, widerspiegelt sich auf der Anzeigetafel. Mehr als 4,51 Meter liegen nicht drin. «Meine Beine haben nicht mehr so viel drauf. Ich spüre die Oberschenkelverletzung noch immer», erklärt Büchler.

Auch Angelica Moser, die zweite Schweizerin, kann die grandiose Atmosphäre nicht auf ihre Sprünge ummünzen. Obschon ihr Wettkampf bereits bei einer Höhe von 4,36 Metern zu Ende ist, geht die U20-Weltmeisterin mit einem Lächeln nach Hause. «Es ist eine super Stimmung. Ganz anders als sonst. Danke Zürich!»

«Die Stimmung ist fantastisch»

Nicht nur sie ist regelrecht überwältigt von der einzigartigen Affiche. Die Deutsche Martina Strutz beschreibt es so: «Hier brennt der Platz! Die Stimmung ist fantastisch. Das ist einfach nur geil!» So geil, dass der Wettkampf per se irgendwie fast ein bisschen untergeht. Den gewinnt nämlich Holly Bradshaw aus Grossbritannien mit einer übersprungenen Höhe von 4,76 Metern vor den zwei Favoritinnen Ekaterina Stefanidi und Sandi Morris.

«Weltklasse Zürich im Hauptbahnhof» heisst der Event. Oder auch: Wenn die Bahnhofshalle zum Epizentrum des Spektakels wird.