Bolt-Rücktritt nach WM 2017

«Ich werde definitiv nach der WM zurücktreten. Das werden meine letzten Titelkämpfe!» Sprint-Superstar Usain Bolt bestätigt im jamaikanischen TV seine Rücktritts-Absichten in der kommenden Saison.

Der letzte ganz grosse Auftritt hat der 30-Jährige demzufolge in London. An der WM will er noch einmal glänzen.

In seiner einzigartigen Karriere hat Bolt bisher neun Olympiasiege sowie elf Weltmeister-Titel eingetütet, zudem hält er die Weltrekorde über die 100 m (9,58s), die 200m (19,19s) und mit der Staffel denjenigen über die 4x100m (36,84s).