Dümmste Doping-Ausrede: Weltmeister übergeht Doping-Sperre

Mit einer ungewöhnlichen Begründung verhinderte Kanadas Stabhochsprung-Weltmeister Shawn Barber (22) eine Doping-Sperre, die ihn die Teilnahme an Olympia in Rio gekostet hätte. Der Kanadier war am 9. Juli positiv auf Kokain getestet worden.

Gemäss einer Mitteilung des kanadischen Verbandes am Donnerstag konnte Barber bei der Verhandlung vor dem Sportgericht aber glaubhaft darlegen, dass der positive Test auf einen One-Night-Stand mit einer Internet-Bekanntschaft zurückführen ist!

Er habe jene Frau, eine Prostituierte, am Tag vor den kanadischen Meisterschaften im Hotelzimmer in Edmonton getroffen und dort Sex gehabt. Barber erklärt: «Ich habe darin eine Möglichkeit gesehen, vor dem Wettkampf Stress abzubauen.»

Die positive Doping-Probe sei für ihn ein absoluter Schock gewesen. Das Sportgericht rügte Barber zwar für seine Fahrlässigkeit, verzichtete aber auf eine Sperre, weil er bei der Kontaktaufnahme ausdrücklich nach einer «Professionellen ohne Verbindung zu Drogen» angefragt habe.

Direkte Auswirkungen auf die Medaillenentscheidungen an Olympia hat die abgelehnte Barber-Sperre nicht gehabt. Im Final schaffte er es nur auf Platz zehn. (rib)