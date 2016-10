Tyson Gay äussert sich nach Todes-Drama um Tochter Trinity († 15)

Tyson Gay ist nach dem Tod seiner Tochter Trinity vergangene Woche am Trauern. Am Wochenende wurde die 15-Jährige, die von einer verirrten Kugel getötet wurde, beigesetzt.

Nun hat Sprint-Star Gay sein Schweigen gebrochen. In einem Statement sucht der 34-Jährige nach einem Sinn für die Tragödie.

«Letzte Woche am Sonntagmorgen wurde ich durch die schlimmste Nachricht geweckt, die ein Elternteil hören kann. Der Tod meiner Tochter als Unschuldige ist verheerend, aber ich bin fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass er nicht sinnlos bleibt.

Wir werden in den nächsten Wochen nach Wegen suchen, um die Jugend von Lexington zu beraten und langfristig zu unterstützen. So, dass der Geist von Trinity lange weitersprinten kann, nachdem wir uns am Wochenende von ihr verabschiedet haben.»

Trinity Gay, ein hoffnungsvolles Sprint-Talent, das in die Fussstapfen seines schnellen Vaters treten wollte, wurde letzte Woche in einer Schiesserei vor einem Restaurant tödlich getroffen.

«Ich bin so verwirrt. Es ist so verrückt. Ich habe keine Idee, was genau passiert ist», hatte Tyson Gay nach dem tragischen Unglück zu einem regionalen TV-Sender gesagt. Seither hatte er sich nicht mehr geäussert. (sme)