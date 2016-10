Tochter von Sprint-Star Tyson Gay erschossen

Wie amerikanische Medien berichten, soll Tyson Gays Tochter zufällig das tragische Opfer einer Schiesserei in Lexington (Kentucky, USA) geworden sein.

Die Schiesserei brach zwischen den Insassen zweier Autos vor dem Restaurant aus.

Eine der Kugeln traf die 15-jährige Trinity im Nacken. Gays Tochter verstarb kurze Zeit später im Spital der University of Kentucky an ihren Schussverletzungen.

«Ich bin so verwirrt. Sie war erst letzte Woche hier in den Herbstferien. Es ist so verrückt. Ich habe keine Idee, was genau passiert ist», sagt der Sprint-Star zu einem regionalen TV-Sender.

Der 35-jährige Gay war 2007 mit drei Goldmedaillen der grosse Star der Weltmeisterschaften in Osaka. 2013 wurde er des Dopings überführt und für ein Jahr gesperrt.

Seine verstorbene Tochter war ebenfalls eine begabte Sprinterin an der Lafayette Highschool in Lexington. Sie träumte davon, in die Fussstapfen ihres Vaters zu treten. Dieser Traum wurde nun jäh ausgelöscht. (cmü)