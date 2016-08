Das Geheimnis des 40-Jährigen :  Scharfe Sauce seiner Frau macht Sprint-Oldie Collins heiss

Eine Bestzeit von 9,93 Sekunden hat Kim Collins (Saint Kitts and Nevis) dieses Jahr schon über die 100 Meter auf die Bahn gelegt. Keine schlechte Leistung für einen 40-Jährigen, dessen WM-Titel schon 13 Jahre her ist.

Am Donnerstag will Collins auch beim Letzi-Meeting in Zürich glänzen. Was ist das Geheimnis des Sprint-Oldies? Im Video von «Weltklasse Zürich» wird es gelüftet.

«Es ist eine hausgemachte Pfeffersauce mit verschiedenen Zutaten. Viele mischen auch noch Knoblauch rein», erklärt Collins. Seine Frau stellt sie selber her.

«Sie kurbelt den Stoffwechsel an und hilft der Regeneration. Und: Zur Beruhigung, es brennt nur beim runterschlucken, aber nicht mehr beim rauskommen...» Na dann, en guete! (rib)