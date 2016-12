Höhepunkte von Spengler Cup bis Darts-WM :  Das dürfen Sie über die Festtage nicht verpassen!

Kaum ist am Morgen des Stephanstags (26. Dez.) der Braten oder das Fondue chinoise vom Weihnachtsabend verdaut, gehts in der Welt des Sports schon wieder rund.

Am traditionellen Spengler Cup in Davos flitzt der Puck gewohnt vom 26. Dezember bis zum Final am Silvestermittag um 12 Uhr übers Eis. Mit dabei sind die Schweizer Teams von Gastgeber Davos und Lugano. Die anderen Mannschaften der NLA pausieren bis zum 2. Januar.

In der Altjahreswoche schnallen auch die Skistars ihre Latten im Weltcup an. Heuer finden sogar zusätzliche Rennen statt. Am 27. Dezember starten die Männer in Santa Caterina zum Nachhol-Super-G von Lake Louise und die Frauen bestreiten am Semmering den Ersatz-Riesen von Courchevel.

Das weitere Ski-Programm:

Frauen am Semmering

28.12. Riesenslalom

29.12. Slalom

Männer in Santa Caterina

28.12. Abfahrt

29.12. Kombination

Nordische mit Klassiker

Die Skispringer um Simon Ammann eröffnen am 29. Dezember in Oberstdorf die Vierschanzentournee, gefolgt vom Neujahrsspringen in Garmisch.

Für die Langläufer mit Dario Cologna startet am 31. Dezember die Tour de Ski mit einem Sprint-Rennen in Val Müstair, der Heimat des Bündners.

Fussball in England

Die Fussball-Begeisterten müssen auch in der Schweizer Winterpause nicht auf das Spiel auf dem Rasen verzichten. In England sorgt die Boxing-Day-Runde am 26. Dezember für Rekordeinschaltquoten. Und: Ausser am 29. Dezember steigt zwischen dem 26.12. und dem 2. Januar täglich mindestens ein Premier-League-Spiel.

Ein Geheimtipp zum Schluss: Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) ist ein Augenschmaus mit Kultcharakter. Sport1 überträgt jeweils live. (rib)