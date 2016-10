Vor Schweiz gegen Deutschland: BLICK sucht den Superfan

Am 5. November um 17.45 Uhr steigt im Zürcher Hallenstadion ein absolutes Handball-Highlight. Die Schweiz trifft in der Qualifikation für die EM 2018 in Kroatien auf den Europameister und Olympia-Dritten Deutschland.

Nati-Coach Michael Suter (40) verspricht: «Wir wollen den Fans etwas bieten. Sie bedeuten uns viel. Und unsere jungen Spieler müssen auch lernen, vor vollen Rängen aufzutreten.»

Deshalb peilt der Verband den Mega-Rekord an. 9'000 Fans waren 1986 in Basel gegen Deutschland dabei. Nun soll diese Bestmarke durchbrochen werden. Über 6'700 Tickets (Stand gestern) sind schon verkauft. Maximal 11 500 Zuschauer werden Platz finden.

Darunter soll einer aus der Menge herausragen. BLICK sucht – in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Handball Verband SHV – den Superfan.

BLICK sucht Sie! Bewerben Sie sich bis kommenden Dienstag 24 Uhr mit einem Foto und zeigen Sie uns, weshalb Sie der Superfan sind. Ein Selfie mit einem der Spieler? Ein rot-weisses Body-Painting? Oder einfach ein Bild, dass Ihre Leidenschaft beim Jubeln zeigt. Schicken Sie das Bild mit Namen, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an fanclub@handball.ch. In einem Fan-Voting wird der Superfan dann ausgesucht.

Natürlich gibts einen tollen Preis zu gewinnen. Der Superfan erhält zwei Tickets für Sitzplätze der besten Kategorie und ein von allen Spielern signiertes Nati-Trikot. Zudem wird ihm eine ganz besondere Ehre zuteil. Vor dem Spiel darf er beim Einmarsch der Spieler auf dem Court die grosse Schweizer Fahne schwingen.