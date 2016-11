Schweizer Handballer schrammt an Sensation vorbei!

Noch am Mittwoch schnupperte die Schweizer Handball-Nati an einem Überraschungssieg gegen die Slowakei. Trotzdem geht das erste Spiel der Qualifikation für die EM 2018 in Kroatien mit 27:32 verloren.

Im zweiten Spiel am Samstag trifft das Team von Michael Suter auf ein anderes Kaliber: den amtierenden Europameister aus Deutschland. Die Kulisse ist dem Gegner absolut würdig: Über 9000 Tickets sind im Vorfeld für das Spiel im Hallenstadion verkauft worden, am Spiel sinds dann 10'040 Zuschauer – Rekord!

Hoffnungen auf einen Exploit machen sich die Zuschauer vor allem wegen der Rückkehr von Bundesliga-Star Andy Schmid. Er hatte das Slowakei-Spiel wegen Grippe verpasst.

Diese Hoffnungen währen lange. Sehr lange! Nach 55 Minuten führen die Schweizer mit 22:21, gegen den Europameister!

Bis dahin hält die Schweiz gut mit, Deutschland kann sein gewohntes Spiel nur bedingt aufziehen. In einer umkämpften Partie ist bis zum Schluss alles möglich. Einziger Makel: Die Schweiz ist immer mit einem oder zwei Toren hinten.

Bis sich das Blatt nach rund 45 Minuten wendet und die Schweizer immer wieder vorlegen können. Auch in der Verteidigung beginnen die Schweizer zu brillieren. Deutschland hadert!

Zum Leidwesen der über 10'000 begeisterten Fans können die Deutschen das Spiel in den Schlussminuten noch drehen. Das knappe Verdikt: 22:23-Niederlage für die Schweiz! 5 Sekunden vor Schluss wirft Vize-Captain Luka Maros knapp am Tor vorbei und verpasst den Ausgleich. Schade!

Weil Deutschland bereits im ersten Spiel gegen Portugal siegreich war (35:24), steht es verlustpunktlos an der Spitze der Gruppe 5. Für die Schweiz ist es die zweite Pleite im zweiten Spiel. Die EM-Quali pausiert nun, die nächsten Partien steigen im kommenden Mai.