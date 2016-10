Darum setzt Nati-Coach Suter auf die Jugend :  «Uns fehlt eine Generation»

Eine Handball-Nation? Ja, das war die Schweiz tatsächlich einmal. 1993 holte man bei der WM Rang 4. Lang ists her. Zuletzt war man vor zehn Jahren an einem Gross­turnier dabei – weil als EM-Gastgeber automatisch qualifiziert. Mit dem Nati-Frust soll nun – oder zumindest in absehbarer Zukunft – Schluss sein!

Im Fokus steht dabei Nationaltrainer Michael Suter. Seit seinem Amtsantritt im März unterzog er die Nati einer Radikalkur, verjüngte den Kader massiv. Dabei machte Suter die Not zur Tugend. «Uns fehlt eine ganze Spielergeneration zwischen 28 und 34 Jahren. Egal – nun schenken wir anderen das Vertrauen!»

Und tatsächlich: Die «neue» Nati ist im Schnitt nicht einmal 24 Jahre alt. Eine Küken-Truppe – aber eine mit Potenzial. Nur gerade Weltstar Andy Schmid (33) und Routinier Manuel Liniger (35) sind alte Hasen.

Der ehemalige Erfolgscoach der U19- und U20-Nati plant langfristig: «Ich brauche nicht Spieler, die irgendwann die Lust auf Handball verlieren.» Sprich: Jene, die nun dabei sind, sollen im Idealfall die Nati über Jahre hinweg prägen.

Fühlt er sich aber nicht ein wenig wie ein Kindergarten-Coach? «Nein, auf keinen Fall.» Die Jungen hätten schon bewiesen, wozu sie fähig sind. «Das Talent ist da – man muss es irgendwann einmal ausschöpfen.»

Der jüngste von ihnen ist Cédrie Tynowski (20). Oft verletzt, ist der Flügelspieler von Pfadi Winterthur ein echter Kämpfer. Auch in der Nati ist er voller Tatendrang: «Ich gebe immer 100 Prozent!» In den EM-Quali-Spielen gegen die bärenstarken Slowenen (2. November) und Europameister Deutschland (5. November) wird Kampfgeist tatsächlich von Nöten sein. Angst verspürt Tynowski nicht. Im ­Gegenteil: «Wir haben keine Chance – aber diese wollen wir nutzen!»

Einfach wird dies nicht, relativiert sein Coach die Erwartungshaltung. Dennoch ist für Suter auch klar: «Wir wollen uns nicht drei Jahre lang abschlachten lassen.»

Er vergleicht die neue Nati mit einem Panther. «Wir schleichen uns an, verstecken uns und schlagen eines Tages zu!»