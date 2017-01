Brasiliens Handball-Captain :  «Nicht mal meine Familie kennt die Regeln»

Yellow Cup: Schweiz vs. Brasilien gibts bei uns live ab 16.15 Uhr!

Im Handball ist eine Gelbe Karte keine schlimme Strafe, nicht der Rede wert. Doch als Brasilien an Olympia in Rio letzten Sommer völlig überraschend den Europameister und haushohen Favoriten Deutschland schlägt (33:30), bejubeln die gut 10 000 Heim-Zuschauer jede Verwarnung eines Deutschen wie einen matchentscheidenden Wurf. Kein Wunder, die Brasilianer kennen die Gelbe Karte nur vom Fussball – dort wiegt sie deutlich schwerer.

«Die Leute hatten wirklich keine Ahnung von den Regeln – nicht mal meine Familie!», erinnert sich Brasiliens Captain Thiagus Petrus (27), im Gespräch mit SonntagsBlick. Er sitzt im Hotel Banana City in Winterthur, wo seine Seleção heute am Yellow Cup gegen die Schweizer Nati antritt. Das Traditionsturnier ist für die Schweizer ein Jahreshighlight, für die Brasilianer nur der Aufgalopp für die WM in Frankreich. Diese beginnt am Mittwoch – ohne die Schweiz.

Sensation ohne Auswirkungen

«Ich habe seit Olympia nicht mehr über den Deutschland-Match gesprochen.» Fünf Monate ist die Sensation jetzt her, dank ihr wusste die Sportwelt plötzlich: Die Brasilianer können Handball spielen! Petrus: «Das war einmalig. So voll war eine Handball-Halle in Brasilien noch nie. Und so laut sind die Zuschauer sogar in Europa fast nie.» Getragen von den Fans, stürmte die Seleção bis in die Viertelfinals, wo gegen Frankreich Schluss war (27:34).

«Leider hat das der Sportart in Brasilien keinen grossen Schub gegeben. Sie wird nach wie vor kaum wahrgenommen», sagt Petrus. 1,98 Meter ist er gross; obwohl er sitzt, schlägt er am kleinen Interview-Pult immer wieder die Knie an. Petrus: «Die Hallen sind praktisch nie voll.» Sein Teamkollege Diego Hubner (33) sagte dem «Spiegel» nach dem Sieg gegen Deutschland: «Ich habe schon Spiele bestritten, da waren zehn Leute in der Halle.»

Die meisten Nationalspieler spielen darum in Europa, Petrus beim ungarischen Spitzenteam Pick Szeged. Im 200 Millionen-Land Brasilien gibt es nur zwei Profi-Teams mit ein paar hundert Zuschauern. «Wer nicht bei denen spielt, muss nebenher arbeiten, um seine Familie durchzubringen.»

Handball als Kindersport

Überraschend: Bei den brasilianischen Kindern ist «Handebol» (sprich: Hendschibou) eine der beliebtesten Disziplinen. Petrus: «Ich habe als Kind immer Fussball gespielt, mein Vorbild war Ronaldo. Dann ist meine Familie gezügelt, und in meiner neuen Schule war Handball beliebter als Fussball. Da musste ich mich anpassen. Es ist in beiden Sportarten gleich: Ob dick oder dünn, arm oder reich, jeder kann mitspielen.»

Hand aufs Herz, waren Sie schlicht nicht gut genug, um Fussball-Profi zu werden? «Ich war nicht schlecht, aber ganz nach oben zu kommen, ist im Fussball viel schwieriger als im Handball.»