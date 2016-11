Andy Schmid vor Knaller gegen Deutschland im Interview

BLICK: Sie sind am Mittwoch noch krank gewesen. Wie haben Sie das Schweizer Spiel gegen Slowenien erlebt?

Andy Schmid: Aus dem Bett am Fernseher. Der Auftritt meiner Team-Kollegen hat mir Spass gemacht. Sie haben fast 40 Minuten an der Sensation geschnuppert. Für den Rest hat ihnen noch die Erfahrung gefehlt. Die Diskussion, ob ich da mit meiner Routine hätte helfen können, ist im Nachhinein aber müssig.

Gegen Deutschland sind Sie dabei. Mit welchem Ziel?

Dem Rahmen im Hallenstadion entsprechend, wollen wir natürlich ein gutes Resultat. Für uns ist es eine Chance, gegen die auf dem Papier übermächtigen Gegner das Publikum für unsere schöne Sportart zu begeistern.

Sie sprechen wohl die über 9000 Zuschauer an, steckt das in den Hinterköpfen?

Einerseits ist es sehr schön und positiv für den Schweizer Handball, dass wir so im Mittelpunkt stehen. Diese Höhepunkte sind auch wichtig in der Entwicklung der Mannschaft. Andererseits ist es auch wichtig, das nicht überzubewerten und auszublenden. Es geht für uns darum, möglichst viele positive Erfahrungen zu sammeln.

Nati-Trainer Michael Suter fordert, dass die Spieler dem Handball alles unterordnen, unterstützen Sie das?

Für uns ist das der einzige Weg, wenn wir Erfolg haben wollen. Dass wir eine Mannschaft haben, die über längere Zeit zusammen wachsen kann. Bisher waren es oft Lippenbekenntnisse.

Suter kennt viele Spieler bereits aus seinen Funktionen in den Nachwuchs-Nationalteams, ist das ein Vorteil?

Es hilft, weil er besser abschätzen kann, wer wirklich voll auf den Sport setzt. Michael Suter ist der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Die Jungen wissen, wie er arbeitet und dass er viel erwartet. Genau das braucht es, sonst geht es nie aufwärts. Wir lagen lange genug am Boden, es ist höchste Zeit, aufzustehen.

Sie und Manuel Liniger sind die einzigen Spieler mit über 100 Länderspielen auf dem Buckel. Wie sehen Sie ihre Rolle?

In erster Linie habe ich mir vorgenommen, meine Leistung zu zeigen, das bringt der Mannschaft am meisten. Aber wenn jemand Fragen hat, helfe ich gerne und habe ein offenes Ohr. Auch wenn ich in taktischen Dingen gefragt werde. Aber grundsätzlich bin ich einfach ein Teil in diesem Puzzle.

Sie sind jetzt 33, zweifacher Vater und spielen im Ausland. Knüpfen Sie Ihre Zukunft in der Nati auch an Erfolge?

Ich habe mir abgewöhnt, zu weit vorauszudenken, das macht keinen Sinn. Aber ich habe mich darauf festgelegt, diese Quali zu spielen und ich bin im stetigen Austausch mit Pascal Jenny vom Handballverband und Nati-Trainer Michael Suter. Wenn es vorwärts geht und ich sehe, dass ich helfen kann, dass ich gebraucht werde, dann bin ich mega gerne dabei.

Und wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht vorwärts geht?

Es ist klar, dass ich auch im Verein (Rhein-Neckar Löwen, die Red.) mega gefordert bin und ich habe auch noch zwei Kinder zuhause, die ihren Papi ab und zu sehen möchten. Aber ich spiele sehr gerne Handball und das werde ich auch in Zukunft.