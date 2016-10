Gruselig, kreativ, aufreizend: So feiern die Sportstars Halloween

Spiderman, Superman, Iron Man, und so weiter. Die hellsten Sterne am Sporthimmel schmeissen sich auch in diesem Jahr wieder in Schale – im Namen von Halloween.

Während Liverpool-Spieler Lucas Leiva mit furchteinflössendem Make-Up für Alpträume sorgt, fährt Tennis-Ass Eugenie Bouchard als Miezekätzchen die Krallen aus.

Cristiano Ronaldo versucht sich als Vampir, Maria Scharapowa als Pippi Langstrumpf und Patrice Evra «dabbt» als Mörderpuppe Chucky. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke!