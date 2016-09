Hobby-Golfer schlägt zwei Hole-in-One auf einer Runde

Von einem Hole-in-One träumt jeder Golfspieler im Leben. Nur ganz wenige schaffen es wirklich, die meisten davon sind Profis. Mit dem ersten Schlag einzulochen ist ein schwieriges Kunststück, die Komponente Glück dabei gross.

Was nun Hobby-Golfer Gregory Shaugnessy erlebt hat, schlägt dem Golfsack fast den Boden aus. Ende August trifft der 40-jährige hauptberufliche Immobilienmakler im Rockville Links Club in Rockville Centre (USA) am 5. und 10. Loch vom Abschlag aus! Distanz 123 Meter sowie 96 Meter.

Gemäss «golfdigest.com» liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Amateur-Golfer auf einem 18-Loch-Parcours zwei Holes-in-One zu schlagen bei 1:167 Millionen. Zum Vergleich: Die Chance auf einen Volltreffer bei Euromillions ist 1:116 Millionen.

Pech für Shaugnessy: Der Golfer wird kein Erinnerungsstück an seinen seltenen Coup haben. Er schafft es jeweils tatsächlich am darauffolgenden Loch den Ball zu verlieren! (rib)