US-Fan gewinnt Putt-Wette mit europäischen Golf-Stars

Zumindest stimmungsmässig erhalten Europas Golf-Stars am Donnerstag schon einmal eine kleine Kostprobe davon, was sie ab Freitag am Ryder Cup auf dem Hazeltine Golf Course bei Minnesota (USA) erwarten wird.

Auf ihrer Trainingsrunde scheitern der Nordire Rory McIlroy und der Engländer Andy Sullivan mehrmals am gleichen Putt auf dem sechsten Grün. Begleitet werden die Fehlversuche von Zwischenrufen der US-Fans, die sich über die Probleme beim Einlochen amüsieren.

Irgendwann wird es Henrik Stenson dann zu bunt: Der British-Open-Sieger holt einen der amerikanischen Störenfriede aus dem Publikum und fordert ihn auf, es besser zu machen. Justin Rose, der vierte Europäer im Bunde, legt daraufhin eine druckfrische 100-Dollar-Note als Anreiz auf den Rasen. Die Wette steht!

Was dann passiert, ist filmreif: Der US-Fan locht tatsächlich beim ersten Versuch den Putt aus etwas über 3,5 Metern Entfernung ein – sehr zur Freude des grölenden Publikums.

«Ich habe gar nicht realisiert, was passiert. Aber es war eine unglaubliche Erfahrung, die ich sofort wieder machen möchte», sagt der Gefeierte.

Und zu seinem Erfolgsrezept meint er lachend: «Ich habe einfach die Augen geschlossen, meine Kotze runtergeschluckt und den Putt versenkt.»

Den Wetteinsatz lässt er sich übrigens nachher von den vier europäischen Golf-Stars noch signieren. (cmü)