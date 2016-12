Golf-Star Opfer von Online-Mobbing :  «Ich erhielt Morddrohungen»

Sie ist 23 Jahre jung, Golf-Profi, hübsch – und vor allem (deshalb) ein Star in den Sozialen Medien. Paige Spiranac polarisiert in der Golfszene, auch weil sie auf Instagram, Twitter, Facebook & Co. immer wieder Bilder von ihrem Profi-Alltag ins Netz stellt (siehe Galerie oben).

Doch das Leben im Rampenlicht ist nicht immer ein Zuckerschlecken. An einer Pressekonferenz am Dubai Ladies Open wird Spiranac emotional und gesteht unter Tränen, was ihr vor einem Jahr am selber Stätte widerfahren ist.

Die Golf-Beauty scheiterte früh und wurde im Anschluss im Internet mit Spott und Häme eingedeckt. Als «Schande für den Golfsport» sei sie beschimpft worden und gar Todesdrohungen habe sie erhalten.

«Niemand redet über Cyber-Mobbing aber es ist ein grosses Problem», so Spirianac. Sie habe aufgrund dieser Anfeindungen gar unter Depressionen gelitten. (fiq)