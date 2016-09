European Masters in Crans Montana: «Wiederholungstäter» Noren

Hend hatte das Feld schon nach der 3. Runde vor Noren angeführt. Danach lieferten sich die beiden an dem mit fast 3 Millionen Franken dotierten und von 50'700 Fans besuchten Turnier einen packenden Zweikampf. Nach 72 Löchern waren sie schlaggleich, sodass die 18. Spielbahn wiederholt werden musste. Schon am ersten Loch sicherte sich Noren den Sieg, indem er den Ball aus fast zehn Metern zum Birdie einlochte.

Noren steckte von 2012 bis 2014 in der Krise. Doch seit dem Sieg am Europa-PGA-Turnier 2015 in Stockholm kehrte sein Erfolg zurück. Seither hat er drei weitere Turniere gewonnen – alle in diesem Jahr, das nun sogar sein bestes der Karriere ist.

Nach seinem jüngsten Coup schwärmt er: «Das hier ist eines meiner Lieblingsturniere. Aber es geht auch meinen Kollegen auf der Tour so. Alle freuen sich auf dieses Turnier. Weil es einfach eine einzigartige Woche in einer einmaligen Szenerie in den Bergen ist.»

Das wird auch der einzige Schweizer Golfer, der sich für die Finalrunden qualifiziert hat, unterschreiben. Der 24-jährige Amateur Mathias Eggenberger, der im Herbst zu den Profis wechselt, verbesserte sich dank einer guten Schlussrunde von 67 Schlägen auf den 41. Rang. Eggenberger ist mit dieser Platzierung der beste Schweizer Amateur am European Masters seit der Gründung der Europa-PGA-Tour 1972.