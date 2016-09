Xhaka witzelt über verschossenen Penalty

Bei der EM ist er die tragische Figur: Beim Penaltyschiessen im Achtelfinal gegen Polen verschiesst Granit Xhaka vom Punkt. Die Schweiz scheidet aus.

Nach einem wohlverdienten Urlaub, geht es für den 23-jährigen Mittelfeld-Star zügig weiter. Er wechselt von Gladbach zu Arsenal, wird zum teuersten Schweizer Fussballer aller Zeiten. Bei den «Gunners» wird «Gunner Granit» nach seinen ersten Auftritten mit Lobeshymnen überhäuft.

Nun will Xhaka auch mit der Nati durchstarten. Vor dem Portugal-Spiel gibt er sich kämpferisch: «Wir sind bereit!», so der Arsenal-Star im Interview mit sfvplay.ch. Auf die Frage, was man in Zukunft dieser Nationalmannschaft zutrauen darf, antwortet Xhaka schmunzelnd: ««Es ist viel möglich, vor allem wenn wir lernen, Penaltys zu schiessen.» (ajf)