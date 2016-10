WM-Quali im Überblick :  Frankreich und Holland im Gleichschritt

Luxemburg - Schweden 0:1 (0:0)

Luxemburg Schweden Ballbesitz 45% 55% Formation 4-3-1-2 4-4-2 Fouls 18 14 Corners 3 10 Offsides 1 3 Freistösse 17 19 Einwürfe 14 26 Schüsse gehalten 12 1 Auskicks 16 3 Schüsse aufs Tor 1 13 Schüsse neben das Tor 3 8

Josy Barthel, Luxembourg. - SR Bebek, Ivan, Croatia. -58. Lustig M. 0:1 (Berg M.).Moris A., Jans L., Philipps C., Malget K., Carlson D., Thill V., Martins C., Bohnert F., Mutsch M., Deville M., Joachim A. - Einwechslungen: Turpel D. (66. für Thill V.), da Mota D. (66. für Deville M.).Olsen R., Lustig M., Lindelof V., Granqvist A., Olsson M., Durmaz J., Hiljemark O., Ekdal A., Forsberg E., Guidetti J., Berg M. - Einwechslungen: Toivonen O. (71. für Guidetti J.), Fransson A. (80. für Ekdal A.), Nyman C. (89. für Durmaz J.).Luxemburg: 32. Philipps C. (Gelb), 56. Carlson D. (Gelb), 66. Malget K. (Gelb), 83. Malget K. (Gelb-Rot), 83. da Mota D. (Gelb). Schweden: 25. Olsson M. (Gelb), 48. Lindelof V. (Gelb), 77. Toivonen O. (Gelb), 83. Durmaz J. (Gelb).