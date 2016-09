Michael Lang fällt mit Muskelfaserriss für Nati gegen Portugal aus

Es passiert am Donnerstagabend im Training in Jona SG. Ohne Fremdeinwirkung. Verteidiger Michael Lang greift sich an den rechten Oberschenkel. Wird kurz gepflegt. Und bricht dann das Training ab.



Heute morgen wird ein MRI gemacht. Danach steht fest: Lang leidet unter einem Muskelfaserriss. Das heisst: Er wird einige Wochen ausfallen. Auch für das erste WM-Qualifikationsspiel vom Dienstag in seinem Heim-Stadion St. Jakob-Park gegen Europameister Portugal.



Für Lang rückt nun Udinese-Söldner Silvan Widmer nach.