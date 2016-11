WM-Quali Showdown: Brasilien gegen Argentinien - Wer kommt weiter?

Der ultimative WM-Quali-Schocker steigt dieses Wochenende nicht in Europa, sondern im brasilianischen Belo Horizonte.

Ausgerechnet in dem Stadion, in welchem die Seleçao an der Heim-WM 2014 die so bittere 1:7-Pleite gegen Deutschland kassierte, kommts in der Nacht auf Freitag (00.45 Uhr MEZ) zum Knüller gegen Lionel Messis Argentinier.

Brasilien brennt auf Wiedergutmachung und will den Erzfeind ganz nebenbei ins komplette Chaos stürzen. Denn: Stand heute findet die WM 2018 ohne die Albiceleste statt. Die Gauchos stehen in der WM-Quali nur auf Rang 6 und drohen die Endrunde in Russland tatsächlich zu verpassen!

Schlechte Auftritte ohne Messi

Dies, nachdem die Fifa die zwei letzten Spiele von Bolivien mit Forfait für die Gegner (Peru und Chile) gewertet hat. Dadurch ist Chile an Argentinien vorbeigezogen.

Und vor allem die letzten Auftritte Argentiniens geben zu grosser Sorge Anlass. Ohne den verletzten Messi gab es ein 0:1 gegen Paraguay und ein 2:2 in Peru.

Eine WM ohne Argentinien? Eine WM ohne Messi, Agüero und Higuain? Eigentlich unvorstellbar. Patzen Messi & Co. aber auch in Brasilien, könnte dieses Szenario eintreffen.

Im Neymar-Jet zum Spiel

Die Anreise nach Belo Horizonte legten die Barça-Stars Neymar, Messi und Mascherano noch gemeinsam im Privat-Jet des Brasilianers zurück.

Die Freundschaft dürfte in der Freitagnacht aber für 90 Minuten auf Eis gelegt werden. Zu viel steht auf dem Spiel. Ein Fussball-Drama ist fast schon garantiert. (rab/M.D.)