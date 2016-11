WM-Qualispiel verlegt :  Terroralarm in Albanien

Die albanische Zeitung «Panorama» berichtet über ein geplantes Attentat, vier am Sonntag von der Polizei festgenommene Personen hätten Sprengsätze im Stadion platzieren wollen.

Die Verdächtigen sollen regelmässige Besucher einer im Vorjahr geschlossenen Moschee nahe der Hauptstadt gewesen sein und Verbindungen zum

IS gehabt haben, so albanische Medien. «Man muss nicht alles glauben, was die Zeitungen hier berichten», sagt der albanische Nati-Spieler und Ex-FCB-Star Naser Aliji.

Statt sich vom Terror-Alarm beunruhigen zu lassen, bleibt der 22-jährige linke Aussenverteidiger cool: «Bei uns im Team ist das überhaupt kein Thema, wir haben erst in den Medien davon erfahren. Wir konzentrieren uns weiter auf das Spiel gegen Israel.»

Dass das Duell aus Sicherheits-gründen von der Stadt Shkodra nach Elbasan verlegt wird, findet Aliji schade. Grund: «In Elbasan haben nur 11'000 Zuschauer Platz. In Shkodra hätten uns 17 000 Fans angefeuert.»