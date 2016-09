0:0 – Ungarn stolpert auf den Färöer Inseln

Andorra - Lettland 0:1 (0:0)

Estadi Nacional, Andorra la Vella. - SR Pisani, Clayton, Malta. -48. Valerijs Sabala 0:1.Alaez J., Clemente L., Garcia M., Lima Sola I., Llovera M., Martinez C., Pol F., Riera G., Rubio J., Vales M., Vieira M. - Einwechslungen: Rebes M. (30. für Riera G.), Pujol M. (78. für Clemente L.), Moreira V. (83. für Alaez J.).Gabovs V., Gorkss K., Ikaunieks D., Ikaunieks J., Jagodinskis V., Lazdins A., Maksimenko V., Sabala V., Vanins A., Visnakovs A., Zjuzins A. - Einwechslungen: Laizans O. (45. für Lazdins A.), Torres C. (63. für Ikaunieks D.), Karasausks A. (74. für Zjuzins A.).Andorra: 3. Clemente L. (Gelb), 11. Rubio J. (Gelb), 26. Vieira M. (Gelb), 53. Martinez C. (Gelb), 88. Garcia M. (Gelb). Lettland: 24. Sabala V. (Gelb), 45. Laizans O. (Gelb), 71. Torres C. (Gelb).