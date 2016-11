Vaduz-Ersatzgoalie trifft auf Buffon :  Jehle muss ohne Spielpraxis gegen die Italo-Stars ran

Bei diesem Captain-Handshake treffen sich heute Abend im ausverkauften Vaduzer Rheinpark 288 Länderspiele!

Auf der einen Seite Peter Jehle (34) mit seinen 123 Einsätzen für Liechtenstein. Auf der anderen Italiens Rekord-Nationalspieler Gigi Buffon (38) mit 165.

Jehle sagt vor dem Duell in der WM-Quali: «Das ist ein spezielles Spiel, weil wir noch nie gegen Italien gespielt haben. Ich freue mich wahnsinnig, weil mir mit Buffon eine Legende gegenüber steht.»

Nur: Jehle muss sich den Italo-Stars ohne Spielpraxis stellen! In der Super League sitzt er bei Vaduz nur noch auf der Bank. Ist die Nati für den Degradierten ein Trostpflaster? «Es tut gut, in der Nati den Fokus auf etwas anderes zu richten», sagt Jehle.

Die Italiener hingegen wollen im im Fernduell mit Spanien ihr Torverhältnis aufbessern. Die Spanier hatten Liechtenstein 8:0 weg geputzt.

Jehle: «Wir wollen unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen.» Und noch was will der Keeper: «Normalerweise tausche ich mein Trikot mit dem anderen Goalie. Mit Buffon wäre es eine schöne Sache.»