WM-Qualifikation: Portugal-Superstar Ronaldo mit 4-Tore-Gala

Gruppe B

1. Schweiz 6 Punkte

2. Färöer-Inseln 4 Punkte

3. Portugal 3 Punkte

4. Lettland 3 Punkte

5. Ungarn 1 Punkt

6. Andorra 0 Punkte

Balsam für die geschundene, eitle Seele von Cristiano Ronaldo. 90 Tage nach seinem bitteren Out im EM-Final gegen Frankreich gibt der Superstar gegen Andorra sein Comeback in der Nationalmannschaft. Der perfekte Gegner, um das angekratzte Ego nach den Problemen bei Real Madrid (4 Remis in Serie) aufzupolieren.

Er, der knapp 90 Millionen Franken pro Jahr verdient, kennt mit der Hobby-Truppe keine Gnade. Vier Tore beim 6:0-Sieg! Nach vier Minuten hat Ronaldo schon zweimal getroffen. Nach zwei Minuten versenkt er eine ungenügende Goalie-Abwehr mit links. Nach 3 Minuten und 11 Sekunden nickt er eine Quaresma-Flanke ungestört ein. Macht kurz nach Wiederanpfiff den Hattrick mit dem 4:0 perfekt. Und legt in der 68. Minute Nummer vier nach. Was für eine Ronaldo-Show!

Zum Glück war der gegen die Schweiz im Auftaktspiel noch verletzt! Und wir sollten uns gegen Andorra nur Sorgen um die Gesundheit unserer Nati-Stars machen. Wahnsinn, wie Andorra in die Zweikämpfe steigt.

Für die nächste Überraschung der Gruppe sind auch in Runde zwei die kleinen Färöer-Kicker verantwortlich. Nach dem Unentschieden gegen Ungarn holt der Zwergenstaat sogar seinen ersten Sieg. 2:0 in Lettland.