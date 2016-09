WM-Quali: England siegt dank Lallana

Wieder muss England gegen die hartnäckigen Slowaken ran. Wie schon an der EM in Frankreich. Damals gabs ein 0:0. Und auch in Trnava siehts lange Zeit nach einer Nullnummer aus.

Beim Debüt von Coach Sam Allardyce agieren die «Three Lions» nach Skrtels Platzverweis (57.) über eine halbe Stunde lang mit einem Mann mehr auf dem Rasen. Ein Tor will will aber einfach nicht gelingen.

Dann die 95. Minute. Ein letzter Angriff von Rooney und Co. Im Sechzehner kommt Lallana an den Ball. Ein Haken. Schuss mit links. Keeper Kozacik wird zwischen den Hosenträgern erwischt. Ganz bitter.

England jubelt, die Slowaken könnens kaum fassen. Sie gehen leer aus. England hat den Startsieg – dank Lallanas Torpremiere im National-Trikot.

Drei Startpunkte wollen auch die Polen, die uns an der EM im Achtelfinal ausgeschaltet haben. Sie legen in Astana gegen Kasachstan stark los. Kapustka (9.) und Lewandowski (35./Penalty) bringen den Favoriten nahe an den Sieg.

Nach dem Seitenwechsel schlagen die Kasachen allerdings zurück. Chischnitschenko gelingt ein Doppelpack (51. und 58.). Bei diesem überraschenden 2:2 bleibts.