Nordirland ohne Will Grigg gegen Deutschland

Will Grigg ist immer noch «on fire». Der 25-Jährige, der an der EM nicht eine Minute zum Einsatz kam und dank einem Fan-Song trotzdem zum Star des Turniers wurde, schiesst weiterhin konstant seine Tore für Englands Zweitliga-Klub Wigan. Sechs Treffer hat der Nordire in dieser Saison in zwölf Partien erzielt.

Seiner Nation kann er heute in Hannover aber nicht helfen. Grigg steht nicht im Aufgebot. Nicht etwa aus Leistungsgründen – kein Nordire ist treffsicherer als Will Grigg. Der Stürmer selbst hat Trainer Michael O'Neill um die Nicht-Nomination gebeten, da er kürzlich Vater geworden ist und sich während der Länderspiel-Pause um seine Familie kümmern will. «Sonst hätte ich ihn aufgeboten, keine Frage. Er ist gerade tatsächlich ‹on fire›», sagt O'Neill.

So müssen es heute einmal mehr andere richten. Ex-Sion-Stürmer Kyle Lafferty zum Beispiel, der am Samstag gegen San Marino (4:0) einen Doppelpack schnürte. Gegen den Weltmeister werden die Nordiren heute aber vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt sein. Wie im Juni an der Europameisterschaft, als sich Deutschland an der Nordirland-Abwehr beinahe die Zähne ausbiss, am Ende aber doch noch hauchdünn mit 1:0 gewann.

An eine Überraschung glauben heute nicht viele. Auf lautstarke Unterstützung der Fans können die Nordiren dennoch zählen. Und obwohl Will Grigg auch heute nicht spielt, wird er wieder «on fire» sein.

Verfolgen Sie die Partie hier ab 20.45 Uhr im Livestream mit. (jar)