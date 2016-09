Kommentar zur Schweizer Nati: Ein Exploit ist gefordert!

Vor zwei Jahren ist die Nationalmannschaft beim Amtsantritt von Vladimir Petkovic mit Niederlagen in Slowenien und daheim gegen England in die EM-Qualifikation gestartet.

Das Team hat danach den kapitalen Fehlstart korrigiert. Und hat sich in ihrer leichten Gruppe für die EM qualifiziert.

In Frankreich verpasst man den Exploit. „Team und Trainer haben sich bemüht und ordentliche Arbeit abgeliefert“. So würde man die EM-Bilanz in einem Arbeitszeugnis formulieren.

Jetzt beginnt alles wieder bei null. Die Ausgangslage ist klar: Mit dem Heimspiel gegen Portugal und dem Auswärtsspiel in Ungarn werden die Weichen bereits zum Auftakt dieser Qualifikation gestellt.

Nur der Gruppensieg führt sicher an die WM nach Russland. Und dieser Gruppensieg ist realistisch und muss angestrebt werden. Denn in einer allfälligen Barrage können Hochkaräter wie Italien, Spanien oder Holland warten.

Granit Xhaka für 45 Millionen zu Arsenal. Breel Embolo für annähernd 30 Millionen zu Schalke. Zwei Wahnsinnstransfers von Natispielern. Sie zeigen, wie gross das Potential dieses Teams ist. Und über welch exzellenten Ausnahmespieler die Schweiz verfügt. Auch wenn derzeit ein Topstürmer fehlt.

Der Teamgeist sei hervorragend. Die Stimmung wunderbar. Das Selbstvertrauen gross. Sagen Spieler und Trainer.

Lasst den Worten Taten folgen! Sorgt endlich für den grossen Knalleffekt. Heute. Gegen den Europameister.

Portugal hat in Frankreich über den Verhältnissen gelebt. Vielleicht neigt diese Stimmungsmannschaft nach dem Triumph von Paris etwas zur Überheblichkeit. Egal: Wer Gruppensieger werden will muss seine Heimspiele gewinnen.

Das wäre auch für Vladimir Petkovic wichtig. Er hat das Erbe von Ottmar Hitzfeld bisher ordentlich verwaltet. Mehr nicht.