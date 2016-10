FCB-Duo Vaclik/Suchy kommt gegen Deutschland unter die Räder!

Einen guten Job machen und am Ende trotzdem massiv auf die Mütze bekommen? Wer wissen will, wie sich das anfühlt, sollte mal bei Tomas Vaclik (27) nachfragen, der könnte ein Seminar darüber abhalten...

Am Mittwoch vor einer Woche zeigt der FCB-Goalie gegen Arsenal eine Top-Leistung, die 0:2-Pleite kann er trotzdem nicht verhindern. Auch gegen Deutschland setzt es für den Tschechen eine Niederlage ab, vorwerfen kann er sich nichts. Ganz im Gegenteil: Ohne den Blondschopf wäre es ein Debakel geworden. Stark, wie er in der 25. Minute blitzschnell in die rechte Ecke taucht und einen Schuss von Thomas Müller entschärft. Souverän, wie er die hohen Bälle pflückt, präzise seine Spieleröffnung.

Dumm nur, dass Fussball ein Mannschaftssport ist – und Vacliks Mitspieler ihren Goalie im Stich lassen. Beim 0:1 durch Thomas Müller wird der Ball noch abgefälscht, beim zweiten Gegentreffer kommt Toni Kroos am 16er völlig frei zum Schuss, beim 0:3 wird FCB-Innenverteidiger Marek Suchy von Müller zwischen den Beinen erwischt.

Apropos Suchy: Der erwischt einen schwarzen Abend, beginnt nervös, fabriziert schon nach sechs Minuten unbedrängt einen katastrophalen Fehlpass, steht am Ende stellvertretend für die völlig überforderte Abwehr. An der EM waren Vaclik und Suchy noch dabei, spielt ihre Mannschaft defensiv so schwach wie gegen Deutschland, dann findet die WM ohne die Osteuropäer statt.

Deutschland hingegen wird in zwei Jahren die Möglichkeit bekommen, den Titel zu verteidigen, zu überzeugend tritt die Mannschaft von Coach Jogi Löw auf. Der steht zum 140. Mal an der Seitenlinie der Nationalmannschaft und löst den Weltmeister von 1974, Helmut Schön, als Rekordhalter ab.

Spielt seine Elf so weiter, werden es noch einige mehr.