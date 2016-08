Nati-Kader gegen Portugal

CR7 coachte seine Portugiesen mit einbandagiertem Knie zum EM-Titel, Xherdan Shaqiri schoss mit seinem Seitfallzieher in Frankreich das schönste Tor des Turniers.

Am 6. September hätten die beiden Stars im Basler Joggeli beim WM-Qualifikationsspiel Schweiz – Portugal aufeinander treffen sollen. Doch mit dem Date von Cristiano Ronaldo und Xherdan Shaqiri wird nichts.

CR7 hat sich, wie der Schweizer Nati-Coach Vladimir Petkovic vermutet hat (blick.ch berichtete), noch nicht von seiner Verletzung erholt.

Überraschender Abwesender am nächsten Montag beim Zusammenzug in Feusisberg SZ ist Shaqiri. Den Stoke-Söldner zwickt’s in der rechten Wade. Er könnte gar vier bis sechs Wochen ausfallen!

Vom EM-Kader nicht mehr dabei sind neben Shaqiri auch Steve von Bergen (Nati-Rücktritt) und Denis Zakaria (U21).

Dafür sind drei Ehemalige wieder im Kader, die an der EM aus unterschiedlichen Gründen durch Abwesenheit glänzten.

Norwich-Verteidiger Timm Klose, der von Petkovic ausgeladen wurde, und dies damals nicht verstand. Schon vor einer Woche bekam Klose von Petkovic eine telefonische Einladung. Renato Steffen, der die EM wegen eines Muskelfaserrisses verpasste. Und Luca Zuffi, der beim EM-Vorbereitungscamp in Lugano den Cut nicht schaffte.

Fürs erste Aufgebot in Richtung WM 2018 in Russland hat sich Petkovic viel Zeit genommen. Und der Coach blickt zum letzten Mal Richtung Frankreich zurück: «Das Turnier in Frankreich ging für uns zwar mit einer Enttäuschung zu Ende, aber wir haben auch sehr viel Gutes gezeigt und viel Positivität gehabt im Team, im Staff, bei den Fans. Das soll die Basis für unseren Start gegen Portugal sein. Ich will mit EURO-Positivität in die WM-Qualifikation.»

Der komplette Spielplan der Schweizer Nati sieht so aus:

6. September 2016: Schweiz - Portugal (20.45 Uhr)

7. Oktober 2016: Ungarn - Schweiz

10. Oktober 2016: Andorra - Schweiz

13. November 2016: Schweiz - Färöer

25. März 2017: Schweiz - Lettland

9. Juni 2017: Färöer - Schweiz

31. August 2017: Schweiz - Andorra

3. September 2017: Lettland - Schweiz

7. Oktober 2017: Schweiz - Ungarn

10. Oktober 2017: Portugal - Schweiz