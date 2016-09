Portugals Pepe: «Cristiano Ronaldo ist unersetzlich»

BLICK: Sie haben am Donnerstag gegen Gibraltar 5:0 gewonnen: Was bringt ein Testspiel gegen ­einen drittklassigen Gegner?

Pepe: Einigen von uns fehlt noch der Rhythmus. Den kann man sich im Training nur bedingt holen. Aber es war vor allem eine tolle Gelegenheit, dass wir uns nach dem EM-Titel unseren Fans zeigen und ihnen etwas zurückgeben konnten. Die Atmosphäre in Porto war fantastisch.

Das Spiel am Dienstag gegen die Schweiz wird ein wenig anders als ­gegen Gibraltar.

Ja, das wird eine ganz schwierige Aufgabe, die wir mit höchster Konzentration angehen müssen.

Ihr Trainer, Fernando Santos, spricht von einem «vorentscheidenden Spiel».

Wenn der Mister das sagt, dann wird es so sein (lacht). Auch ich denke, dass diese Partie wegweisend sein wird für die weitere Qualifikation. Ein guter Start ist enorm wichtig.

Was wissen Sie über die Schweizer?

Ich weiss, dass Sie viel Ballbesitz anstreben, dass Sie nach vorne spielen wollen. Sie haben mich in Frankreich spielerisch beeindruckt. Da müssen wir dagegenhalten und genauso konzentriert verteidigen, wie wir es an der EM getan haben.

Kennen Sie Schweizer Spieler?

Ja, wir haben mit Real Madrid in der Champions League gegen Basel gespielt. Sie waren vor allem zu Hause stark. Xhaka, Rodriguez und Goalie Sommer spielen bei wichtigen Klubs.

Wie schwer wiegt der Ausfall von Cristiano Ronaldo?

Alle wissen, was er für unser Team bedeutet. Er ist der Star, unser Leader. Cristiano ist unersetzlich. Ich bin froh, dass er bei Real bereits wieder mittrainieren kann. Aber wir haben andere gute Spieler. Wir haben im Final der Europameisterschaft bewiesen, dass wir auch ohne ihn etwas erreichen können.

Am Dienstag werden viele Portu­giesen im Stadion erwartet. Kann das ein Vorteil sein für Portugal?

Ich hoffe, dass uns viele Portugiesen unterstützen. Aber es wird an uns liegen, dass wir bereit sind, den Kampf anzunehmen. Wir wollen unbedingt positiv in die WM-Qualifikation starten.

Erwarten die Fussballfans in Portugal nun den WM-Titel?

Die Erwartungen unserer Fans sind immer hoch. Aber wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen. Wir müssen konzentriert an die Aufgabe und hart arbeiten. Nur so können wir unsere Ziele erreichen.

Ist der Druck für Portugal noch ­grösser geworden, weil man als Europameister in die Qualifika­tion geht?

Ich denke schon. Schliesslich wollen alle den Europameister schlagen.