EM-Held Éder: Vom Heim in den Himmel

Im EM-Final läuft die 79. Minute, als Portugals Coach Fernando Santos seinen Stürmer Éder einwechselt. «Der Trainer hat auf mich eingeredet. Aber ich habe kaum etwas mitbekommen. Ich sagte nur: ’Sie können beruhigt sein, Mister. Ich gehe rein und mache ein Tor.’» Eine halbe Stunde später, es läuft die Verlängerung, macht Éder sein Versprechen wahr und schiesst Portugal zum Titel. «Als der Ball drin war, rannte ich wie ein Verrückter los. Ich wollte alle umarmen. Auf einmal merkte ich, dass ich keine Kraft mehr hatte. Dann waren plötzlich alle auf mir.»

Die Geschichte des EM-Helden Éder ist die, eines schwarzen Jungen, der als Dreijähriger aus Guinea-Bissau nach Portugal kommt und die seit einer Woche als Autobiographie («Vai correr tudo bem» – «Alles wird gut») aufliegt.

Es ist die Geschichte, eines Jungen, aus ärmsten Verhältnissen, der für seine ersten Tore ein Schweinsplätzli als Belohnung erhält.

«Mein Vater hatte uns verlassen, bevor wir nach Portugal kamen. Ich lebte mit meiner Mutter. Aber eines Tages stand er vor unserer Tür. Die Mutter war nicht zuhause. Er gab sich als mein Onkel aus und hat mich einfach mitgenommen.» Doch das Geld reicht nicht. Éder wird vom Vater ins Kinderheim gesteckt. «Was hatte ich bloss getan, warum verliess er mich zum zweiten Mal?»

In der Schule ist Éder der einzige Schwarze. «Wir spielten Fussball. Oft so lange, dass es danach nichts mehr zu Essen gab.» Unter der Bettdecke betet der kleine Éder. «Ich hatte nur einen Wunsch: Fussballprofi zu werden. Am liebsten in England.»

Der Junge hat Talent. Als 12-Jähriger spielt er mit den 14-Jährigen. «Ich durfte immer erst in der zweiten Halbzeit ran. Und für jedes Tor, das ich erzielte, kaufte mir der Coach ein Stück Schweinefleisch. Ich war glücklich.»

Bis zu jenem Tag, als im Heim das Telefon klingelt und man dem Kleinen mitteilt, dass sein Vater verhaftet worden ist. Er hatte seine Lebensgefährtin umgebracht. «Es war das einzige Mal, das ich in der Schule weinte. Mein Vater hatte mich zum dritten Mal verlassen. Das einzige, was mir blieb, war der Fussball.»

Bei Académia de Coimbra werden sie auf den Jungen aufmerksam und holen ihn in die Nachwuchsmannschaft. Als man feststellt, dass er keinen portugiesischen Pass besitzt, wird er wieder nach Hause geschickt. «Ein ganzes Jahr trainierte ich alleine. Ich rannte die halbe Nacht durch, bis mir fast die Hände abgefroren waren.»

Mit 18 erhält Éder doch noch seinen ersten Vertrag und die portugiesische Staatsbürgerschaft. Für 300 Euro im Monat stürmt er für den Zweitligisten Tourizense. Kehrt dann zurück zu Académia Coimbra und wechselt später zum Erstligisten Braga. Dort startet er durch.

Als ihn 2015 der Premierligist Swansea verpflichtet, scheint der Traum endlich in Erfüllung zu gehen. Doch es kommen Verletzungen, Abschlusspech. Die britische Presse verspottet ihn als «Null-Tore-Stürmer», weil Éder bei keinem seiner 13 Einsätze trifft. Er wird zu Lille abgeschoben. Dank 6 Toren und 4 Assists in 13 Spielen bietet ihn Trainer Santos für die EM auf.

Bei der EM darf Éder in keinem Spiel von Anfang an ran. Auch im Endspiel nicht. «In der Pause der Verlängerung kam Cristiano zu mir, tippte mit dem Zeigefinger auf meine Brust und sagte: ‚Du entscheidest jetzt dieses Spiel.’ Das war der entscheidende Moment. Ich wusste, dass er mir vertraute. Ich glaube, ich habe ihn nicht enttäuscht…»