Spanien, Italien und Albanien als Gegner: Liechtenstein hat in der WM-Quali eine Traumgruppe erwischt, die Anhänger reissen dem Verband die Tickets förmlich aus der Hand. Für das heutige Spiel waren die 6000 Plätze innerhalb von einer Woche vergriffen, rund 4000 Albaner werden im Stadion für eine heissblütige Atmosphäre sorgen. «Es wird sehr laut werden und die Liechtensteiner werden in der Unterzahl sein», prophezeit der Sicherheitschef der liechtensteinischen Landespolizei, Marco Büchel.

Angst vor einer Eskalation hat er aber nicht, man habe in den vergangenen Jahren «sehr viel Erfahrung» mit solchen Situationen gesammelt und setze in erster Linie auf Prävention: «Die Polizei wird gut sichtbar mit oranger Jacke vor dem Stadion vertreten sein und in erster Linie als Ansprechpartner bei allfälligen Problemen dienen.»

Wieviele Polizisten aufgeboten werden, will Büchel aus taktischen Gründen nicht verraten. Nur soviel: «Wenn das Stadion ausverkauft ist, sprechen wir von einem Risikospiel.» Das wird auch am 12. November der Fall sein, wenn Italien kommt. Dieses Spiel war bereits nach 10 Minuten ausverkauft.