Liechtensteiner Peter Jehle kritisiert Albanien-Fans wegen Petarden

Es läuft die 72. Minute, als die Mehrheit der 6000 Zuschauer im Rheinpark vor Schreck beinahe von den Sitzen kippt!

Albanische «Fans» zünden Knallpetarden, die Böller fahren durch Mark und Bein. Erst Recht, wenn man wie Peter Jehle nur wenige Meter vom Explosionsort entfernt ist.

«Die Dinger sind extrem laut, da pfeift das Ohr eine Weile lang», sagt Liechtensteins Nationalgoalie – und attackiert die «Knallbaner»: «Das geht gar nicht und ist extrem gefährlich! Der Kameramann, der hinter mir gestanden hat und noch näher dran war, ist so erschrocken, der kam lange nicht mehr zurück. Wenn es mir schon in den Ohren gepfiffen hat, will ich nicht wissen, wie es ihm gegangen ist. Das ist Blödsinn!»

Weil der Stadionsprecher vor einem Spielabbruch warnt, reissen sich die albanischen Fans in der Folge am Riemen, feiern den 2:0-Sieg ihrer Mannschaft ohne Böller, feuern an statt zu zünden.

Ein Nachspiel könnte die Aktion trotzdem haben, den Albanern droht eine saftige Busse.