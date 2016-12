Nach Absage der Bob-WM :  Findet die Fussball-WM 2018 nicht in Russland statt?

Der zweite Teil des Reports von Richard McLaren über die systematischen Doping-Betrügereien im russischen Sport hat am Dienstag erste Konsequenzen gebracht. Der internationale Bob- und Skeletonverband nimmt Sotschi die Austragung der WM 2017 weg.

Die Russen akzeptieren am Mittwochmorgen diesen Entscheid und teilen mit: «Wir sind der Meinung, dass es immer noch möglich ist, unter den gegebenen Umständen, die wir in keinster Weise zu verantworten haben, Wettbewerbe in einer würdigen Weise abzuhalten. Aber es ist unmöglich, ein echtes Sportfest zu organisieren. Und dies sollte eine WM wirklich sein.»

Auch in anderen Sportarten wird rege diskutiert, ob man Russland die Austragung von Sportanlässen wegen des Doping-Skandals entziehen will. Ist die Bob-WM nun der Auslöser eines Domino-Effekts?

Trifft es auch die Fussball-WM 2018? Im McLaren-Bericht werden explizit auch 33 Dopingfälle im russischen Fussball aufgeführt.

Für Ex-Fifa-Boss Sepp Blatter (80) wäre ein Entzug eine schlechte Idee. In der «Le Monde» sagt der Walliser: «Zieht man die globalen geopolitischen Faktoren in Betracht, wäre es eine Katastrophe, Russland das Recht auf die Durchführung der WM 2018 zu entziehen.»

Auch der amtierende Fifa-Boss Gianni Infantino hält nichts davon, hat den russischen WM-Organisatoren schon mehrmals das Vertrauen ausgesprochen. Er prophezeit sogar, dass die Fans in Russland ein Fussballfest erwarte.

Die Verbindung der Fifa zur russischen Politebene ist äusserst eng. Russlands umstrittener Ex-Sportminister Witali Mutko sitzt im Fifa-Vorstand. (rib)