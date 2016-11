Kommts wegen Poppy zum Punktabzug? :  Engländer pfeifen auf Fifa-Verbot

Nordirland - Aserbaidschan 4:0 (2:0)

Nordirland Aserbaidschan Ballbesitz 46% 54% Formation 4-4-2 4-1-4-1 Fouls 12 7 Corners 5 4 Offsides 2 2 Freistösse 9 14 Einwürfe 18 17 Schüsse gehalten 1 3 Auskicks 5 9 Schüsse aufs Tor 7 1 Schüsse neben das Tor 1 3

Windsor Park, Belfast. - SR Turpin, Clement, Frankreich. -27. Lafferty K. 1:0 (Evans J.), 40. McAuley G. 2:0 (Chris Brunt), 66. McLaughlin C. 3:0 (Norwood O.), 83. Chris Brunt 4:0.McGovern M., McLaughlin C., McAuley G., Evans J., Brunt C., Evans C., Norwood O., Davis S., Ferguson S., Lafferty K., Magennis J. - Einwechslungen: Grigg W. (62. für Lafferty K.), McGinn N. (73. für Ferguson S.), McNair P. (81. für Evans C.).Agayev K., Mirzabekov M., Medvedev M., Huseynov B., Dashdemirov A., Garayev G., Izmayilov A., Mahmudov E., Amirguliyev R., Gurbanov R., Sheydaev R. - Einwechslungen: Yilmaz D. (46. für Sheydaev R.), Nazarov D. (70. für Mahmudov E.), Ramazanov A. (75. für Gurbanov R.).Nordirland: 72. Ferguson S. (Gelb), 75. Evans C. (Gelb). Aserbaidschan: 39. Mahmudov E. (Gelb), 84. Nazarov D. (Gelb).