Alban Pnishi freut sich nach dem Punktgewinn

Der Kosovo sichert sich gleich im ersten Pflichtspiel den ersten Punkt ihrer Historie. Mit dem 1:1-Ausgleichstreffer gegen Finnland sorgt Valon Berisha zudem das erste Pflichtspiel-Tor des Kosovo.

Dieser Achtungserfolg wird auch von Staatschef Hashim Thaçi gewürdigt: «Generationen von Spielern fühlen sich so stolz nach Jahrzehnten der Isolierung» und kündigt an: «Unsere beste Zeit kommt noch».

Weil die anderen Partien der Gruppe I ebenfalls mit 1:1 enden, grüsst das neue FIFA-Mitglied von der Tabellenspitze.

Wir haben GC's Alban Pnishi, der gegen Finnland 90 Minuten auf dem Platz steht, am Telefon erreicht und ihn zu diesem historischen Spiel befragt:

BLICK: Hallo Alban, erreichen wir Sie noch in Finnland?

Alban Pnishi: Nein, ich bin soeben in Zürich gelandet.

Wie fühlen Sie sich nach dem historischen Punktgewinn für Kosovo in Finnland?

Grossartig, es war super.

Wie lange habt ihr gefeiert?

Diesen historischen Punktgewinn muss man schon ein wenig feiern. Aber um vier Uhr in der Früh war schon wieder Tagwache. Unser Hotel lag zwei Autostunden vom Flughafen weg.

Was fühlten Sie, als Sie bei der Nationalhymne auf dem Platz standen?

Ich erlebte die Hymne zum ersten Mal live. Da kamen alle Emotionen hoch. Ich bin zwar in der Schweiz aufgewachsen, aber einmal im Jahr im Kosovo in den Ferien. Bei der Hymne kam die ganze Vergangenheit hoch.

Wie waren die Reaktion aus der Heimat?

Ich habe unzählige SMS bekommen. In der Hauptstadt schauten den Match 5'000 Personen auf einer Leinwand. Wir haben die Messlatte mit diesem ersten Punktgewinn jetzt sehr hoch gelegt. Jetzt geht's im nächsten Spiel nach Kroatien.

Sind Sie müde? Am Samstag müssen Sie mit GC in Basel ran...

Nach dem gestrigen Punkt kann ich das gut wegstecken.