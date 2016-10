FCL-Hyka über Knallpetarden: «Das ist nicht schön»

Liechtensteins Nati-Goalie Peter Jehle schickte nach dem Spiel gegen Albanien deutliche Worte an die Adresse der albanischen Fans: «Knallpetarden gehen gar nicht und sind extrem gefährlich! Der Kameramann, der hinter mir gestanden hat und noch näher dran war, ist so erschrocken, der kam lange nicht mehr zurück. Wenn es mir schon in den Ohren gepfiffen hat, will ich nicht wissen, wie es ihm ergangen ist. Das ist Blödsinn!»

Auch FCL-Albaner Jahmir Hyka, der beim 2:0-Sieg zum Matchwinner wird, ist kein Fan der Böller. «Das ist nicht schön!» Ob die albanischen Anhänger auch heute um 20.45 Uhr im Spiel gegen Spanien zu Knallbanern werden? «Fans sind Fans, das kann passieren!», sagt Hyka.

Er selbst legt den Fokus aufs Sportliche. «Unsere Spiele sind die gegen Liechtenstein, Mazedonien und Israel. Gegen Spanien und Italien wird es sehr schwer, wir müssen alles probieren und bis zum Schluss kämpfen.»

Auf die Frage, ob er es nicht fies finde, in einer solch schweren Gruppe zu sein, antwortet Hyka: «So ist Fussball, aber es ist gut, gegen solche Gegner zu spielen, damit wir sehen, wo wir stehen.» Momentan noch auf dem ersten Platz.

BLICK tickert den Kracher Albanien - Spanien heute ab 20.45 live!