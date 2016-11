Die singenden Iren sind zurück! Klopps Doppelgänger wird gefeiert

Eins muss man ihnen lassen: Die Iren haben immer das richtige Lied auf den Lippen.

Während der EM 2016 zeigten sich die Jungs in Grün von ihrer einfühlsamen Seite. Zuerst verzückten sie auf den Strassen von Bordeaux eine junge Französin mit dem John-Paul-Young-Klassiker «Love is in the Air». Danach sangen sie einem Baby in der U-Bahn ein Schlaflied vor.

Von ihrer Spontaneität haben die Irland-Fans seit der EM jedoch nichts eingebüsst, wie sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich zeigt.

Nachdem sie auf dem Weg ins Happel-Stadion eine kuriose Entdeckung machen, stellen die heissblütigen Anhänger der «Boys in Green» einmal mehr ihre Gesangskünste unter Beweis.

Mitten im Bahnwagon steht er nämlich, der Startrainer Jürgen Klopp. Na ja, nicht ganz. Der Mann im Fokus gleicht dem Liverpool-Coach aber bis aufs Haar.

Diese Chance lassen sich die Iren natürlich nicht nehmen und halten dem Herren ein Ständchen. Die Melodie gibt der 1983 erschienene Song «Give it Up» von KC and the Sunshine Band vor.

Sichtlich amüsiert und leicht verlegen lächelt dieser in die Kamera, die das Schauspiel festhält. Die irischen Fans scheinen einmal mehr den richtigen Ton getroffen zu haben – und dürfen auch nach der Partie gegen Österreich feiern: Die Grünen siegen überraschend 1:0. (sho)