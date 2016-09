Nico Elvedi spricht vor dem Portugal-Spiel

BLICK: Heisst die Zukunft in der Nati-Innenverteidigung Fabian Schär und Nico Elvedi?

Elvedi: Ich war mal froh, an der EM dabei gewesen zu sein. Ich versuche bei Gladbach meine Spiele zu machen. Was sich dann in der Nati ergibt, sehen wir.

Was hat Ihnen Vladimir Petkovic gesagt?

Dass ich jung bin, dass es schnell gehen kann und ich bereit sein soll.

Portugal und Ungarn – zwei happige Brocken?

Das wird sicher schwieriger als in der EM-Quali. Wenn wir unser Spiel gegen Portugal machen, haben wir aber auch gegen den Europameister eine Chance.

Portugal hat traditionell in der Qualifikation Mühe.

Die sind auch nicht mit Glamour Europameister geworden. Das ist keine Übermannschaft.

Und mit Cristiano Ronaldo fehlt den Portugiesen zudem der Star…

... Das ändert doch einiges. Er ist der Weltfussballer. Aber Portugal hat auch andere gute Spieler. Auch wenn es ein Traum wäre, einmal gegen Ronaldo zu spielen.

Wo stufen Sie die Schweiz europäisch ein?

Schon ziemlich weit vorne eigentlich. Ich bin total überzeugt von dieser Mannschaft.

Sie selbst müssen aber noch hintanstehen. Stört Sie das?

Nein, es wird wohl so sein, dass Djourou und Schär spielen, auch weil sie eine gute EM gemacht haben. Aber es kann schnell gehen, es kann Verletzungen geben. Dann bin ich bereit.