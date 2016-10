Fussball WM-Quali: So spielten Holland und Frankreich

Gibraltar - Belgien 0:6 (0:3)

Estadio Algarve, Faro. - SR Raczkowski, Pawel, Poland. -1. Benteke C. 0:1, 19. Witsel A. 0:2, 42. Benteke C. 0:3, 51. Mertens D. 0:4, 56. Benteke C. 0:5, 79. Hazard E. 0:6.Bosio J., Casciaro K., Casciaro L., Casciaro R., Chipolina J., Chipolina R., Garcia J., Ibrahim D., Olivero J., Walker L., Wiseman S. - Einwechslungen: Payas A. (46. für Bosio J.), Bardon A. (80. für Walker L.), Yome M. (86. für Casciaro K.).Alderweireld T., Benteke C., Carrasco Y., Ciman L., Courtois T., Defour S., Hazard E., Mertens D., Meunier T., Vertonghen J., Witsel A. - Einwechslungen: Chadli N. (53. für Carrasco Y.), Mirallas K. (64. für Mertens D.), Batshuayi M. (80. für Benteke C.).Gibraltar: 78. Chipolina J. (Gelb).