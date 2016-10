Bei «Risikospiel» im Ländle Albanien siegt dank FCL-Hyka!

Der Rheinpark in Vaduz (6000 Plätze) sieht rot: Rund 4000 Albaner in roten Shirts sind angereist, um ihre Nationalmannschaft in der WM-Quali anzufeuern. Die Liechtensteiner Polizei erwartet ein «Risikospiel».

Tatsächlich werden im Stadion dann Knallpetarden und Pyro-Fackeln gezündet. Der Stadionsprecher droht in der zweiten Hälfte gar mit einem Spielabbruch. Doch dazu kommts glücklicherweise nicht. Auch, weil die Ländle-Kicker nicht den Hauch einer Chance haben gegen das mit Super-League-Spieler gespickte EM-Team aus Albanien.

Auch der auffälligste Mann auf dem Platz spielt in der Schweiz: Luzern-Flügel Jahmir Hyka (28). Er ist es auch, der in der 11. Minute die albanischen Anhänger erstmals jubeln lässt: Hyka bezwingt Peter Jehle mit einem Kopfball zum 1:0.

Albanien liegt in der Fifa-Weltrangliste auf Platz 40, die Ländle-Kicker auf Rang 182. Entsprechend gross ist der Unterschied auf dem Platz. Als Bekim Bala in der 71. Minute auf 2:0 erhöht, ist die Sache gegessen.

Der zweite Sieg der Albaner in der laufenden WM-Quali ist nie gefährdet. Obs den Albanern im dritten Spiel ebenfalls für einen Sieg reicht? Am 9. Oktober empfangen sie zuhause Spanien. Liechtenstein muss derweil am selben Tag auswärts in Israel ran.