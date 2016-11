4:0-Sieg über Andorra :  Ungarn bleibt an der Nati dran

Ungarn - Andorra 4:0 (2:0)

Ungarn Andorra Ballbesitz 70% 30% Formation 4-2-3-1 5-3-2 Fouls 11 14 Corners 8 1 Offsides 2 Freistösse 14 13 Einwürfe 33 23 Schüsse gehalten 1 5 Auskicks 4 17 Schüsse aufs Tor 9 1 Schüsse neben das Tor 8 2

Groupama Arena, Budapest. - SR Nicolaides, Christos, Zypern. -33. Gera Z. 1:0, 43. Lang A. 2:0 (Dzsudzsak B.), 73. Adam Gyurcso 3:0 (Gera Z.), 88. Szalai A. 4:0 (Stieber Z.).Gulacsi P., Bese B., Lang A., Guzmics R., Korhut M., Nagy A., Gera Z., Gyurcso A., Kleinheisler L., Dzsudzsak B., Szalai A. - Einwechslungen: Stieber Z. (74. für Kleinheisler L.), Nemeth K. (81. für Gyurcso A.), Bode D. (84. für Gera Z.).Gomes J., Rubio C., Garcia E., Vales M., Llovera M., San Nicolas M., Rodriguez V., Vieira M., Martinez C., Pujol M., Alaez J. - Einwechslungen: Martinez A. (67. für Martinez C.), Moreira V. (83. für Rodriguez V.), Sanchez J. (87. für Pujol M.).Ungarn: 15. Kleinheisler L. (Gelb), 35. Korhut M. (Gelb).